Il papa ha pubblicato lunedì 25 maggio l’enciclica “Magnifica Humanitas”, dedicata allo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale. Nel testo, si affronta anche la trasformazione del panorama politico internazionale, senza approfondire dettagli specifici. La riflessione si concentra sulla relazione tra progresso tecnologico e valori umani, evidenziando una critica alla logica di potenza. La pubblicazione si inserisce in un contesto di discussioni globali sulle implicazioni etiche e sociali delle nuove tecnologie.

Seppur incentrata sullo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale, nella nuova enciclica “ Magnifica Humanitas ” promulgata nella mattina di lunedì 25 maggio da Papa Leone XIV c’è spazio anche per una riflessione sulla trasformazione del contesto politico internazionale. Riflessione dai temi tutt’altro che positivi: nelle sue parole il pontefice evidenzia come “in un tempo di notevole cecità spirituale e culturale” alcune delle più grandi conquiste del diritto umanitario siano stati messe da parte in favore di “un falso pragmatismo” dettato dalle logiche di potenza, in uno scenario in cui le atrocità che hanno caratterizzato il XX secolo riemergono in forme nuove, ma altrettanto tragiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il papa contro la logica di potenza. Cosa dice Leone XIV in “Magnifica Humanitas”

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