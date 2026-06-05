Un concerto del soprano Asmik Grigorian si terrà domani alle 18. Durante l’evento, l’artista eseguirà brani che spaziano tra emozioni come tristezza, malinconia, passione e gioia. La performance si svolgerà in una location non specificata e sarà aperta al pubblico. Non sono stati comunicati dettagli riguardo al repertorio o alla durata dell’esibizione.

Estasi e malinconia, tristezza e disperazione, ma anche passione, sogno e gioia. Domani alle 18, nella Sala Mehta del Teatro del Maggio, il soprano lituano Asmik Grigorian, uno dei talenti drammatici più incisivi della scena contemporanea, accompagnata al pianoforte da Lukas Geniušas, dedica un intero recital al repertorio cameristico russo tra Otto e Novecento. Il programma propone alcune delle pagine più intime di Cajkovskij e Rachmaninov, costruite sui versi dei grandi poeti dell’epoca, da Goethe a Heine, da Tolstoj a Daniil Rathaus. Nata per animare le serate dei salotti aristocratici, la romanza vocale da camera conquistò nel XIX secolo un ruolo centrale nella vita musicale europea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maggio, il soprano Asmik Grigorian in concerto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lirica, il soprano Jessica Pratt in concerto al Teatro Verdi

Il soprano Valeria La Grotta in concerto con L'Arianna art ensemble: omaggio alla cantata da camera napoletanaIl 3 maggio alle ore 19, presso l'oratorio di Santa Cita a Palermo, si terrà un concerto organizzato dall'associazione MusicaMente.

Argomenti più discussi: Maggio, il soprano Asmik Grigorian in concerto; Festival del Maggio Musicale: il soprano Asmik Grigorian in concerto con Lukas Geniušas.

Maggio, il soprano Asmik Grigorian in concertoEstasi e malinconia, tristezza e disperazione, ma anche passione, sogno e gioia. Domani alle 18, nella Sala Mehta del ... lanazione.it

Festival del Maggio Musicale: il soprano Asmik Grigorian in concerto con Lukas GeniušasFIRENZE – Sabato 6 giugno alle 18 al Teatro del Maggio, nell’ambito dell’88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino, arriva il grande soprano Asmik Grigorian, per un recital dedicato alle musiche di ... firenzepost.it