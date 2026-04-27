Il soprano Valeria La Grotta in concerto con L' Arianna art ensemble | omaggio alla cantata da camera napoletana

Il 3 maggio alle ore 19, presso l'oratorio di Santa Cita a Palermo, si terrà un concerto organizzato dall'associazione MusicaMente. L'evento, intitolato “Sul labbro innamorato, schermaglie amorose della cantata napoletana”, vedrà la partecipazione del soprano Valeria La Grotta e dell'Arianna Art Ensemble. La serata è dedicata a un omaggio alla cantata da camera napoletana, con un programma che comprende brani di questo genere musicale.

La stagione concertistica dell'associazione MusicaMente di Palermo prosegue il 3 maggio, alle 19, all'oratorio di Santa Cita con il concerto dal titolo “Sul labbro innamorato, schermaglie amorose della cantata napoletana" che vede insieme il soprano Valeria La Grotta e l'Arianna Art Ensemble.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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