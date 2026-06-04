Il gip del Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse contro Marcello Dell'Utri, coinvolto nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. La decisione segue trenta anni di indagini e sospetti legati a questa vicenda. Non ci sono ulteriori azioni legali in corso contro di lui in questa inchiesta. Nessuna modifica alle posizioni di altri indagati o imputati nel procedimento.

Il gip del Tribunale di Firenze Patrizia Martucci ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice, “mancano elementi concreti su contattirapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi”. Finisce così una delle saghe giudiziarie più lunghe, che hanno gettato fango su persone e movimenti per oltre trent’anni senza motivo. “Trent'anni di persecuzione, fango e veleni. Ma l'invidia e l'odio oggi vengono sconfitti! Giustizia è fatta amore mio!”, ha scritto Marta Fascina, parlamentare e ultima compagna di Silvio Berlusconi, condividendo una foto del Cavaliere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Trent’anni di persecuzione…". Le reazioni all’archiviazione di Berlusconi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marina Berlusconi dopo l'archiviazione del padre è una furia: “Trent'anni di fango, ingiustizia indelebile”Il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse contro un ex collaboratore di un ex premier, coinvolto in un'inchiesta sulle presunte figure occulte...

Bossi e Berlusconi: le liti, le cene a villa San Martino, il governo e le strette di mano. Trent’anni di alleanza ‘tira e molla’Da oltre trent'anni, Bossi e Berlusconi sono protagonisti di una relazione fatta di scontri, incontri e collaborazioni.

Temi più discussi: Arrestato con l’accusa di stalking. Atti persecutori a una giovane. Avvocato finisce ai domiciliari; Turchia, una strategia di ristrutturazione contro l’opposizione; Stefano Zurlo e Antonio Di Pietro a confronto; Giornata Internazionale delle Fasce Bianche: la memoria non è una concessione politica, è una responsabilità civile - Unimondo.

Trent’anni di persecuzione…. Le reazioni all’archiviazione di BerlusconiNumerosi i commenti dopo la notizia dell'archiviazione dell'accusa nei confronti di Berlusconi per le stragi mafiose del 1993 ... ilgiornale.it

Ha avuto giustizia, basta lamenti. Dopo trent'anni di persecuzione l'attacco vergognoso delle togheGiustizia sì, ma dopo trent'anni. È scontro dopo le parole del presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Cesare Parodi, che ha replicato alla lettera di Marina Berlusconi sulla sentenza della ... ilgiornale.it