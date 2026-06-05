Madrid attesa per Leone XIV | 1,5 milioni di fedeli e sicurezza blindata

Notizia in breve

A Madrid si sta preparando l’arrivo del Papa, che attira circa un milione e mezzo di fedeli. La sicurezza è stata rafforzata con misure straordinarie e controlli rigorosi. Durante l’attesa, si sono diffuse domande sulla possibile influenza del presidente del governo sull’evento e sull’identità di una figura misteriosa chiamata “Uno” nelle registrazioni della Guardia Civil. La visita papale prosegue con grande attesa e dispositivi di sicurezza potenziati.