Madrid attesa per Leone XIV | 1,5 milioni di fedeli e sicurezza blindata

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Madrid si sta preparando l’arrivo del Papa, che attira circa un milione e mezzo di fedeli. La sicurezza è stata rafforzata con misure straordinarie e controlli rigorosi. Durante l’attesa, si sono diffuse domande sulla possibile influenza del presidente del governo sull’evento e sull’identità di una figura misteriosa chiamata “Uno” nelle registrazioni della Guardia Civil. La visita papale prosegue con grande attesa e dispositivi di sicurezza potenziati.

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Come potrà Sanchez usare il Papa per distogliere l'attenzione dalle inchieste?. Chi è la misteriosa figura definita Uno nelle registrazioni della Guardia Civil?. Quali temi critici affronterà Leone XIV durante la veglia con i giovani?. Come gestirà lo Stato la sicurezza di un milione e mezzo di persone?.? In Breve 11.000 agenti, droni ed elicotteri per la sicurezza urbana a Madrid. 18.000 volontari gestiscono l'accoglienza tra parrocchie e scuole cattoliche. 400.000 giovani parteciperanno alla veglia a Plaza de Lima con Bad Bunny. Sanchez affronta inchieste sull'entourage e presunte cospirazioni del Psoe. Madrid si prepara all’arrivo di Leone XIV tra accoglienza massiccia e crisi politica del governo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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