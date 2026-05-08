Papa a Pompei fedeli in attesa dalle 4 del mattino per l?arrivo di Leone XIV

A Pompei, migliaia di fedeli si sono radunati fin dalle prime ore del mattino in attesa dell’arrivo del Papa. Le persone si sono raccolte nell’area del santuario, dove sono state messe in atto misure di sicurezza rafforzate e sono stati installati maxischermi per consentire a tutti di seguire l’evento. L’attesa è cresciuta nel corso della mattinata, con i fedeli che si sono sistemati in vista dell’arrivo del Pontefice.

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Pompei, fedeli in attesa dalle 4 del mattino per l?arrivo del Pontefice. Migliaia di persone stanno affluendo nell?area del santuario tra misure di sicurezza rafforzate e maxischermi.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Papa a Pompei, fedeli in attesa dalle 4 del mattino per l?arrivo di Leone XIV Notizie correlate Napoli e Pompei nel cuore del Papa: 30.000 fedeli per Leone XIVL’8 maggio prossimo, in occasione del primo anniversario dell’inizio del suo pontificato, Papa Leone XIV sarà ospite di Napoli e Pompei, con un... Leggi anche: Papa Leone XIV a Pompei, la città si prepara all’arrivo del Pontefice Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Papa a Pompei. Don Sorrentino: La Supplica una preghiera attualissima capace ancora di commuovere i cuori dei fedeli; Treni della vesuviana per Pompei a partire dalle 03:50 in occasione della visita pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV; Papa Leone XIV a Pompei nel segno della Madonna del Rosario: migliaia di fedeli per la pace; Papa Leone a Pompei: tutto pronto per la visita al Santuario, attesi migliaia di fedeli. Papa Leone a Pompei: tutto pronto per la visita al Santuario, attesi migliaia di fedeliPompei si prepara ad accogliere Papa Leone per la sua prima visita ufficiale in Italia del 2026. Cresce l’attesa nella città mariana, dove sono in corso gli ultimi preparativi ... ilmessaggero.it Il Papa a Pompei e Napoli: il live della giornata, gli orari, le tappe e come vedere la diretta videoOggi 8 maggio 2026 a Pompei e Napoli l'arrivo di Papa Leone XIV (Robert Francis Prevost). Tutta la giornata in diretta sul Mattino.it con aggiornamenti in tempo reale dagli inviati live e ... ilmattino.it Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV per «discutere della situazione in Medio Oriente e di questioni di interesse comune nell'emisfero occidentale». Lo rende noto il Dipartimento di Stato, secondo cui «l'incontro ha sottoli facebook La Rete Mondiale di Preghiera del Papa celebra con gioia il primo anniversario del pontificato di Papa Leone XIV. @Pontifex_it #PapaLeone #Pace #PreghiamoInsieme x.com