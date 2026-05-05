Il 4 luglio, sulla isola di Lampedusa, si svolgerà una visita del Papa, che coinvolgerà circa 15 mila fedeli. La prefettura ha predisposto un piano di sicurezza specifico per gestire l’afflusso di persone durante l’evento. Il papa visiterà alcuni luoghi della memoria, seguendo un itinerario stabilito che comprende alcuni siti significativi dell’isola. La giornata sarà dedicata a momenti di preghiera e incontri con la comunità locale.

? Cosa scoprirai Come gestirà la prefettura il flusso di 15 mila persone?. Quale itinerario ha scelto il Papa tra i luoghi della memoria?. Chi coordinerà la sicurezza per l'incontro con i bambini malati?. Quali impatti avrà l'evento sulle infrastrutture dell'isola?.? In Breve Prefetto Salvatore Caccamo e sindaco Filippo Mannino coordinano la sicurezza locale.. Messa prevista alle ore 10:30 nello stadio comunale di Lampedusa.. Itinerario pastorale tra i luoghi simbolo del fenomeno migratorio.. Incontro programmato con bambini affetti da malattie durante la giornata.. Il prefetto Salvatore Caccamo ha convocato il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura per definire i dettagli della visita di Papa Leone XIV a Lampedusa, prevista per il prossimo 4 luglio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lampedusa, Papa Leone XIV il 4 luglio: piano sicurezza per 15 mila fedeli

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