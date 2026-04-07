Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso gli investigatori escludono un rilascio lento della ricina

Madre e figlia sono decedute a Pietracatella durante le festività natalizie in circostanze che hanno portato gli investigatori a concentrare le indagini su un sospetto avvelenamento. La sostanza rilevata nel loro sangue, la ricina, non sarebbe stata rilasciata lentamente nel loro organismo, secondo quanto riferito dai consulenti degli inquirenti. Le forze dell’ordine continuano a lavorare per chiarire le cause del decesso e verificare le modalità dell’avvelenamento.

I consulenti degli investigatori che indagano sul sospetto avvelenamento di mamma e figlia morte a Pietracatella nei giorni di Natale avrebbero escluso il «rilascio lento» della ricina, sostanza rilevata nel loro sangue e che le avrebbe portate alla morte. La ricina presa in rete? E da chi?. Dovrebbe svolgersi in settimana il nuovo sopralluogo nella casa dove viveva la famiglia, ancora sotto sequestro. Anche questo nuovo passaggio è legato ai recenti sviluppi investigativi che ipotizzano un duplice omicidio. Si cerca anche di capire se la sostanza sia stata acquisita in rete. Oggi sono ripresi in questura a Campobasso gli interrogatori di parenti e amici delle vittime, Sara Di Vita e sua madre Antonella Di Ielsi. 🔗 Leggi su Open.online

Madre e figlia morte a Campobasso furono avvelenate da ricinaSvolta nelle indagini sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute tra il 27 e il 28 dicembre...

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, l’ipotesi della ricina comprata sul dark web: sospetti sugli amiciSara Di Vita, 15 anni, e la sua mamma Antonella Di Ielsi, 50 anni, sarebbero morte avvelenate con la ricina.

Madre e figlia morte per intossicazione alimentare a Campobasso - Storie italiane 30/12/2025

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Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, sentiti amici e conoscenti della famigliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, sentiti amici e conoscenti della famiglia ... tg24.sky.it

Madre e figlia morte avvelenate dalla ricina a Campobasso: indagini su famiglia e cerchia di amiciDall’ipotesi di intossicazione alimentare alle tracce di ricina: l’inchiesta sulla morte di madre e figlia si concentra su dinamiche familiari e accertamenti scientifici. notizie.it

Napoli, madre accusata di maltrattamenti al figlio disabile: scatta il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. Offese, minacce e presunte richieste di denaro avrebbero causato gravi sofferenze alla vittima. Indagini in corso anche per estorsione e ge - facebook.com facebook

Ciao BOT de Il fatto. Ma ti rendi conto che siete andati a ripescare un video di sette anni fa a cui la madre anziana di una mia collaboratrice ha scritto un commento dal computer della figlia Ma davvero Ho fatto solo questo di male Cavolo ma devi votarmi s x.com