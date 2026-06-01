Una madre e sua figlia sono state trovate avvelenate a Pietracatella. L’incidente è stato segnalato questa mattina e le due donne sono state trasportate in ospedale. Il sindaco del paese è stato ascoltato dagli investigatori poco prima delle 13. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause dell’intossicazione o sulle condizioni delle donne. La polizia sta conducendo approfondimenti per chiarire quanto accaduto.

Si è conclusa poco prima delle 13 l’audizione del sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone, ascoltato per circa due ore negli uffici della Squadra Mobile di Campobasso nell’ambito dell’ inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia decedute tra il 27 e il 28 dicembre 2025 dopo un avvelenamento da ricina. Il sindaco di Pietracatella: “Indagine molto complessa”. Tomassone, recentemente rieletto alla guida del Comune, è stato sentito come persona informata sui fatti dagli investigatori della Squadra Mobile coordinati dal dirigente Marco Graziano. All’uscita dagli uffici di via Tiberio, il sindaco non è entrato nel merito delle domande ricevute, riferite ad aspetti legati alla conoscenza della famiglia, ai rapporti personali e alla vita della comunità locale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Campobasso, madre e figlia avvelenate a Pietracatella. Sindaco ascoltato dagli investigatori

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GIALLO A CAMPOBASSO, MADRE E FIGLIA AVVELENATE CON LA RICINA: AL VIA GLI INTERROGATORI

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Madre e figlia morte a Campobasso dopo il pranzo di Natale, convocata anche la zia che preparò la torta. Gli investigatori hanno ascoltato la donna per chiarire alcuni dettagli emersi nelle ultime settimane. #DiVita x.com

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