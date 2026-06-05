Durante il Pride Month, la cantante si è esibita a Times Square, attirando molte critiche. La performance è durata circa un'ora e si è svolta davanti a una folla di spettatori. Alcuni presenti hanno commentato negativamente alcuni aspetti dello show, ritenendoli inappropriati. La cantante ha cantato diversi brani, tra cui alcune hit popolari, mentre il pubblico ha assistito all’evento con entusiasmo.

La performance, diventata rapidamente virale in Rete, è stata subito considerata un regalo prezioso per la comunità LGBTQIA+ di cui Madonna è sempre stata sostenitrice anche se non sono mancate le critiche. Al di là di alcuni appunti sul suo outfit, che i soliti ageisti considerano troppo audace per la sua età - polemiche a cui Madonna è ormai abituata, visto che è da anni che difende il suo sacrosanto diritto di vestirsi come le pare -, le polemiche si sono concentrate soprattutto sull'utilizzo del playback cui Madonna, in realtà, ricorre spesso. Incluso l'Half Time Show del Super Bowl che la vide protagonista nel 2012, quando tornò alla musica in occasione dell'uscita dell'album MDNA e del conseguente tour mondiale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Madonna, perché il concerto a Times Square ha ricevuto un sacco di critiche

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