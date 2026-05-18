La sfilata di Gucci si è svolta a Times Square, con gli abiti esposti su modelli che hanno sfilato tra gli schermi pubblicitari e i cartelloni luminosi della zona. Lo stilista aveva dichiarato di voler riportare il brand al cuore della città, sfruttando gli elementi visivi dell’ambiente urbano come sfondo della presentazione. La scelta di Times Square ha coinvolto l’utilizzo di grandi schermi digitali e cartelloni pubblicitari come scenografia naturale per la passerella. La sfilata ha attirato l’attenzione di molti passanti e media, con un focus sui look presentati.

Demna lo aveva scritto nel manifesto dello show: voleva riportare Gucci al centro della metropoli, usando gli schermi e i billboard di Times Square come scenografia naturale. Così, sotto la luce artificiale dei maxi schermi della piazza, è andata in scena la sfilata Cruise 2027, intitolata GucciCore: riproduzione stilistica di una città fatta di ambizione, fretta, status, palestra prima dell’ufficio, laptop sotto braccio, badge al collo, borse enormi, completi impeccabili e dettagli fuori posto. Vestita di capi fondamentali (il peacoat, il trench, il completo business, la camicia, la pencil skirt) e di tipologie umane che avrebbero potuto attraversare davvero quella piazza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La sfilata di Gucci a Times Square: i look e i perché

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Anok Yais DARK Gucci Runway Moment in Times Square

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Shawn assistendo alla sfilata di Gucci a Times Square! x.com

Shawn Mendes alla sfilata di moda Gucci Cruise a Times Square a New York (16 maggio 2026) via. Vogue reddit

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