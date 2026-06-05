Madonna non butta via niente | è tornata sul palco con la stessa giacca e gli stessi stivali che indossava 21 anni fa

Notizia in breve

Madonna ha riappare sul palco indossando la stessa giacca e gli stessi stivali che portava 21 anni fa, durante un concerto del 2005. Ha presentato il suo nuovo album, Confessions II, riproponendo alcuni dei look iconici del passato. La cantante ha scelto di riproporre i capi di abbigliamento già indossati in passato, mantenendo intatta la stessa mise.