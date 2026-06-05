Madonna non butta via niente | è tornata sul palco con la stessa giacca e gli stessi stivali che indossava 21 anni fa
Madonna ha riappare sul palco indossando la stessa giacca e gli stessi stivali che portava 21 anni fa, durante un concerto del 2005. Ha presentato il suo nuovo album, Confessions II, riproponendo alcuni dei look iconici del passato. La cantante ha scelto di riproporre i capi di abbigliamento già indossati in passato, mantenendo intatta la stessa mise.
Naturale prosecuzione del celebre Confessions on a Dance Floor, album che fu di enorme successo al momento dell'uscita nel 2005, questo nuovo capitolo discografico non strizza l'occhio al suo predecessore solo per il concept in termini musicali. L'apparizione di Madonna sul palco ha infatti smosso certamente i ricordi di molti per un altro elemento: l'outfit. A completare il total look realizzato per lei da Dolce&Gabbana, composto da un body rosa con inserti in pizzo, corsetto in tinta e reggiseno in satin azzurro a contrasto (e un brillante collier Swarovski) c'erano alcuni pezzi molto speciali, che hanno visto la luce ben 21 anni fa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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