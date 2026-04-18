Madonna a sorpresa sul palco del Coachella | si esibisce in lingerie come al Festival di 20 anni fa

Durante il festival musicale, una celebrità ha fatto un'apparizione a sorpresa sul palco, esibendosi in lingerie come avvenuto due decenni fa. È salita insieme a una giovane artista, condividendo l'abbigliamento e il palco. La performance ha attirato l'attenzione dei presenti, ripercorrendo un momento iconico della sua carriera. La presenza dell'artista si è conclusa senza ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali.