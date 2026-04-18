Madonna a sorpresa sul palco del Coachella | si esibisce in lingerie come al Festival di 20 anni fa
Durante il festival musicale, una celebrità ha fatto un'apparizione a sorpresa sul palco, esibendosi in lingerie come avvenuto due decenni fa. È salita insieme a una giovane artista, condividendo l'abbigliamento e il palco. La performance ha attirato l'attenzione dei presenti, ripercorrendo un momento iconico della sua carriera. La presenza dell'artista si è conclusa senza ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali.
Madonna si è esibita al Coachella 20 anni dopo il suo debutto al famoso Festival. È salita sul palco con Sabrina Carpenter indossando gli stessi vestiti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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