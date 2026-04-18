Dopo vent'anni, una celebre artista è tornata sul palco del Coachella, questa volta insieme a una giovane cantante. L'esibizione ha suscitato emozioni, con la performer che ha commentato il momento come un cerchio che si chiude. Durante l'evento, ha sottolineato come la musica possa unire le persone, esprimendo il proprio entusiasmo per questa partecipazione. La collaborazione tra le due artiste è stata al centro dell'attenzione durante l'esibizione.

"La musica unisce le persone" ha detto Madonna, raccontando le sue emozioni dopo l'esibizione sul palco del Coachella con Sabrina Carpenter Madonnaha accettato di tornare sulpalco del Coachella dopo 20 anni dall’ultima esibizione. E ha scelto l’occasione perfetta: l’annuncio della pubblicazione del suo nuovo album“Confessions II”. La regina del pop si è unita aSabrina Carpentere insieme hanno cantato alcuni grandi successi. Tutto ciò è successo proprio ieri, 17 aprile, e la platea di uno dei festival musicali più famosi al mondo si è infuocata dinanzi a tanto spettacolo.“E’ stata una cosa fantastica”ha detto Madonna commentando le emozioni dopo l’esibizione.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Madonna dopo 20 anni sul palco del Coachella con Sabrina Carpenter: “E’ un cerchio che si chiude”

Notizie correlate

Madonna al Coachella vent'anni dopo la prima volta, è spettacolo con Sabrina CarpenterL'apparizione di Miss Ciccone, di spalle, elevata su una piattaforma sul palco, arriva dopo l'annuncio del suo prossimo album, Confessions II, che...

Madonna a sorpresa sul palco del Coachella: si esibisce in lingerie come al Festival di 20 anni faMadonna si è esibita al Coachella 20 anni dopo il suo debutto al famoso Festival.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Quando il mondo fa schifo, Madonna balla; I Rolling Stones sono tornati; È morta Moya Brennan dei Clannad; Rosalía ha pubblicato il video del suo brano in siciliano.

Madonna sul palco del Coachella con Sabrina Carpenter ci regala il momento iconico che stavamo aspettandoLa popstar lancia il primo singolo del nuovo album Confessions II e sorprende tutti con un’apparizione a Coachella accanto a Sabrina Carpenter, 20 anni dopo il suo debutto sul palco del festival. cosmopolitan.com

MADONNA torna a distanza di 20 anni al Coachella con SABRINA CARPENTERMadonna ha fatto la sua prima apparizione ieri sera al Coachella sul palco di Sabrina Carpenter a 20 anni dalla sua esibizione sulla stesso palco esibendosi in Vogue e Like e a Prayer. newsic.it

Sabrina Carpenter e Madonna si sono esibite insieme sul palco del Coachella! facebook

Anya Taylor-Joy durante show da Sabrina Carpenter no Coachella. x.com