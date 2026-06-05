’Madonna del mare’ festa da oggi a domenica
La Festa della Madonna del Mare si svolge a Porto Garibaldi da oggi a domenica. La comunità locale partecipa con eventi religiosi e civili, secondo quanto affermato dal parroco della zona.
Tradizionale Festa della Madonna del Mare a Porto Garibaldi da oggi a domenica. "Ci aspettiamo la partecipazione di tutta la comunità – dice don Max di Carlo, parroco della località marittima – per una buona riuscita della festa religiosa e civile. In una comunità da sempre dedita alla pesca sotto la vigile protezione della nostra Signora del Mare". Nel pomeriggio alle 18 l’adorazione eucaristica, i vespri e la santa messa, mentre domani verso le 20,45 la tradizionale processione serale verso il rione Sant’Antonio, con percorso su viale Bonnet, Livraghi, Caduti del Mare, Ugo bassi, Piazza 3 agosto e ritorno, presieduta da monsignor Gian Carlo Perego. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La Figuraccia di Simone Carabella alla Festa Islamica | RUVIDO 333
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