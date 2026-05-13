Festa della Sensa a Venezia lo Sposalizio del Mare il programma di domenica

Domenica 17 maggio Venezia si prepara a celebrare la Festa della Sensa, una ricorrenza che risale a molti secoli fa e che è strettamente collegata all’Ascensione di Cristo. La giornata prevede diverse iniziative legate alla tradizione dell’“Sposalizio del Mare”, una cerimonia che rappresenta il legame storico della città con il mare. La festa si svolge ogni anno e coinvolge varie attività lungo le calli e le acque della laguna.

Domenica 17 maggio Venezia celebra la tradizionale Festa della Sensa, una delle ricorrenze più antiche e simboliche della storia veneziana, legata al giorno dell’Ascensione di Cristo e al millenario rapporto tra la Serenissima e il mare.La manifestazione animerà il Bacino di San Marco, il Canale.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Domenica 17 maggio torna la Festa della Sensa, l’appuntamento che celebra il legame millenario tra Venezia e il mare. L’edizione 2026 porta con sé un significato ancora più profondo: a 50 anni dal terribile terremoto del 1976, Venezia stringe in un abbracci x.com

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