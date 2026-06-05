Durante un concerto a sorpresa, una performer di 67 anni ha eseguito acrobazie dal parapetto, sorprendendo il pubblico presente. La cantante si è esibita con un look audace, salendo su una piattaforma elevata per poi esibirsi in manovre rischiose sopra la folla. L’evento si è concluso senza incidenti, ma ha attirato l’attenzione sui metodi usati dall’artista per mantenere l’attenzione durante lo spettacolo.

Madonna, a 67 anni suonati, non sa più cosa inventarsi per tenere alta l’attenzione e dimostrare di essere ancora, nonostante il passare del tempo, quell’icona di trasgressione e provocazione degli anni ’80. Un po’ per convinzione, un po’ per strategia, in vista dell’uscita del nuovo disco, la regina del pop ha sorpreso e bloccato Times Square, a New York, con un concerto pop-up a sorpresa per inaugurare il mese del Pride e promuovere il suo imminente album, Confessions II, in uscita il 3 luglio. L’evento, organizzato in collaborazione con l’applicazione Grindr, ha attirato una folla oceanica nel cuore di Manhattan trasformando la piazza in una gigantesca pista da ballo all’aperto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Madonna, che paura! Concerto a sorpresa e acrobazie dal parapetto

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