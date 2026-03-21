Durante la corsa Milano-Sanremo donne, a circa 18 chilometri dall’arrivo, si è verificata una caduta di gruppo lungo la discesa della Cipressa. In seguito all’incidente, Debora Silvestri è volata oltre il parapetto, suscitando preoccupazione tra i presenti. La gara si è interrotta momentaneamente mentre i soccorritori intervenivano per assistere le cicliste coinvolte.

Momenti di grande paura alla Milano-Sanremo Women, dove a circa 18 chilometri dall’arrivo si è verificata una spaventosa caduta di gruppo lungo la discesa della Cipressa. Coinvolte una decina di atlete, tra cui l’italiana Debora Silvestri, protagonista dell’episodio più drammatico. La ciclista veronese, 28 anni, è stata catapultata oltre il parapetto, compiendo un volo di circa tre metri prima di finire sull’asfalto. Per alcuni istanti è rimasta immobile, facendo temere conseguenze molto gravi. Successivamente ha ripreso conoscenza, ma al momento non sono stati diffusi aggiornamenti dettagliati sulle sue condizioni. La dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Milano-Sanremo donne, paura sulla Cipressa: Debora Silvestri vola oltre il parapetto

Articoli correlati

Sanremo Women, tremenda caduta nella discesa della Cipressa: Debora Silvestri ricoverata in ospedaleAttimi di paura e apprensione nella parte finale della Milano-Sanremo Women, la Classicissima di Primavera al femminile.

Il drammatico volo nel vuoto di Debora Silvestri alla Sanremo Women: immagini terribili, è coscienteSanremo Women: Debora Silvestri non riesce a evitare la maxi-caduta in curva e precipita nella strada sottostante.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milano Sanremo donne paura sulla...

Temi più discussi: Pogacar per il diamante della corona, Ganna e van der Poel tra paura e speranza; Milano-Sanremo 2026: percorso, favoriti, outsider e dove vederla in tv; È sempre Poga?ar contro Van der Poel, ma tante star sognano Sanremo; Milano-Sanremo donne, brutta caduta per la veronese Debora Silvestri.

Milano-Sanremo donne, paura sulla Cipressa: Debora Silvestri vola oltre il parapettoMomenti di grande paura alla Milano-Sanremo Women, dove a circa 18 chilometri dall’arrivo si è verificata una spaventosa caduta di gruppo lungo la discesa ... thesocialpost.it

Paura alla Milano-Sanremo donne, Silvestri cade e precipita per tre metri oltre al parapetto. Il team: È coscienteMomenti di grande apprensione durante il finale della gara femminile della Milano-Sanremo. A poco meno di 20 chilometri dall'arrivo, la ciclista italiana Debora Silvestri ha riportato una brutta cadut ... msn.com

Caduta shock alla Milano-Sanremo: Debora Silvestri vola oltre il guard rail, la spaventosa sequenza facebook