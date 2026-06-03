Paura a Gubbio sfonda il parapetto con l' auto e finisce nel torrente

Un'auto è finita nel torrente Saonda nella zona di Ghigiano, a Gubbio, intorno alle 20 di ieri sera. La vettura ha sfondato il parapetto lungo la strada provinciale 240 prima di cadere nel corso d'acqua. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per recuperare il veicolo. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle condizioni del conducente.

I vigili del fuoco di Gubbio sono intervenuti ieri sera, intorno alle ore 20, con una squadra in località Ghigiano sulla strada provinciale 240 per il recupero di un'autovettura finita nel fiume Saonda.Il conducente era uscito dalla vettura in maniera autonoma.Si è provveduto al recupero. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sansepolcro: muore nell’auto che sfonda il parapetto e finisce nel torrente FiumicelloNella mattina del 3 aprile 2026, in via Sandro Pertini a Sansepolcro, un’auto ha sfondato il parapetto di una strada e si è rovesciata nel torrente...

Varenna, sfonda muretto e finisce con l'auto nel Fiumelatte: miracolosamente illeso dopo un volo di 7 metriA Varenna, un'auto ha sfondato il muretto di una strada e, dopo aver superato il parapetto, è finita nel Fiumelatte, il fiume più breve d'Italia.