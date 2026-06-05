Una foto che ritrae una cantante mentre bacia una ballerina è apparsa per pochi secondi sul profilo Instagram ufficiale della cantante e poi è stata subito rimossa. La pubblicazione, avvenuta per errore, ha generato grande attenzione sui social. La ballerina è nota per aver vinto un talent show. La foto è stata cancellata poco dopo la pubblicazione, senza ulteriori commenti o comunicazioni ufficiali.

Un caso social che ha fatto impazzire il web in poche ore. Sul profilo Instagram ufficiale di Madame è apparsa per pochi secondi una foto che ritrae la cantante mentre scambia un bacio con Giulia Stabile, ballerina e vincitrice di Amici 20. L’immagine è stata rimossa quasi immediatamente, ma non abbastanza velocemente da impedire ad alcuni utenti di catturarla con uno screenshot che è diventato virale in pochissimo tempo. GIULIA E MADAME CHE SI BACIANO PROVA A NON DIRE MADRI pic.twitter.comHWuGdzfdNb — har (@IGN1TEM3) June 1, 2026 La foto mostra un momento apparentemente privato e tenero tra le due artiste, scatenando immediatamente domande, commenti e speculazioni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Madame e Giulia Stabile, spunta la foto del bacio: pubblicata per errore e cancellata subito

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