Su Instagram, la cantante ha pubblicato una foto di un bacio con Giulia Stabile, poi rimossa dopo pochi secondi. La foto ha generato molta attenzione tra gli utenti, senza ulteriori commenti o spiegazioni dalla cantante. Nessuna conferma è arrivata sulle circostanze del gesto né sui motivi della cancellazione. La pubblicazione ha comunque attirato l’interesse del pubblico e dei media, alimentando speculazioni e discussioni sui social.

Cosa sta succedendo fra Madame e Giulia Stabile? Sui social è nato un piccolo caso dopo che sul profilo della cantante è apparsa la foto di un bacio, cancellata in pochi secondi. Un errore? Non è chiaro. Ciò che è certo è che la foto è stata immediatamente catturata da un utente con uno screenshot che è diventato virale. Madame bacia Giulia Stabile: la foto pubblicata e poi cancellata. La foto pubblicata da Madame sul suo profilo ufficiale ritrae, appunto, una foto molto tenera della cantante e della ballerina. Nell’immagine Giulia e Madame si scambiano un bacio durante quello che sembra un momento privato. La foto poco dopo essere stata postata è scomparsa e questo fa ipotizzare che si trattasse di una immagine che non doveva finire online, destinata solo a Giulia Stabile e Madame. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Madame bacia Giulia Stabile: il mistero della foto pubblicata poi cancellata

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