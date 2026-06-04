Madame bacia Giulia Stabile | il mistero della foto pubblicata poi cancellata
Su Instagram, la cantante ha pubblicato una foto di un bacio con Giulia Stabile, poi rimossa dopo pochi secondi. La foto ha generato molta attenzione tra gli utenti, senza ulteriori commenti o spiegazioni dalla cantante. Nessuna conferma è arrivata sulle circostanze del gesto né sui motivi della cancellazione. La pubblicazione ha comunque attirato l’interesse del pubblico e dei media, alimentando speculazioni e discussioni sui social.
Cosa sta succedendo fra Madame e Giulia Stabile? Sui social è nato un piccolo caso dopo che sul profilo della cantante è apparsa la foto di un bacio, cancellata in pochi secondi. Un errore? Non è chiaro. Ciò che è certo è che la foto è stata immediatamente catturata da un utente con uno screenshot che è diventato virale. Madame bacia Giulia Stabile: la foto pubblicata e poi cancellata. La foto pubblicata da Madame sul suo profilo ufficiale ritrae, appunto, una foto molto tenera della cantante e della ballerina. Nell’immagine Giulia e Madame si scambiano un bacio durante quello che sembra un momento privato. La foto poco dopo essere stata postata è scomparsa e questo fa ipotizzare che si trattasse di una immagine che non doveva finire online, destinata solo a Giulia Stabile e Madame. 🔗 Leggi su Dilei.it
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Me lo dai un bacino sulla bocca? È stata proprio questa frase, scritta da Madame sotto un post di Giulia Stabile, a scatenare il chiacchiericcio che da ore anima i social. Tutto è partito da una foto apparsa brevemente sul profilo Instagram della cantante: un’i facebook
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