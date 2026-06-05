Macerata Confartigianato | Votare serve a non escludere le imprese
A Macerata, Confartigianato sottolinea che il voto è fondamentale per evitare l’esclusione di circa 3.700 imprese. Se queste non partecipano alle elezioni, rischiano di perdere opportunità e supporto. Si chiede anche come il nuovo sindaco influenzerà la gestione del centro storico, senza fornire dettagli specifici. La questione riguarda il ruolo delle scelte elettorali nel futuro delle attività economiche locali.
Cosa rischiano concretamente le 3.700 imprese di Macerata se non votano? Come influenzerà il nuovo sindaco la gestione del centro storico? Quali infrastrutture strategiche cambieranno il futuro dell'area di Valleverde? Perché il completamento della nuova fiera è vitale per l'economia locale??? In Breve Oltre 3700 imprese locali rischiano l'esclusione dalle decisioni amministrative comunali. Francesco Cacopardo propone il potenziamento dell'area produttiva di . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Confartigianato sull'emergenza idrica: "Criticità nella gestione, serve una riduzione delle tariffe per le imprese"Confartigianato Pescara ha espresso preoccupazione riguardo alla gestione della crisi idrica causata dai lavori sulla rete Aca.
“Imprese senza liquidità, serve un sostegno come per il Covid”: l'allarme di Confartigianato sui rincariLe imprese italiane stanno affrontando difficoltà crescenti a causa dei rincari energetici.
Argomenti più discussi: L’appello di Confartigianto ai cittadini: Astensionismo controproducente: votate; Ballottaggio, decisivi i non eletti E va coinvolto il mondo produttivo; Confartigianato: Imprenditori, votate Bora: Ripa sceglie Tittarelli? Diversi di noi con la sinistra mai.