Imprese senza liquidità serve un sostegno come per il Covid | l' allarme di Confartigianato sui rincari

Le imprese italiane stanno affrontando difficoltà crescenti a causa dei rincari energetici. In due mesi, il prezzo del gas naturale è aumentato del 48% e quello dell’energia elettrica del 25%, creando problemi di liquidità per molte aziende. Confartigianato ha evidenziato come questa situazione richieda interventi di sostegno simili a quelli adottati durante l’emergenza pandemica, per evitare che molte attività rischino di chiudere.

I numeri non lasciano spazio a interpretazioni: in appena due mesi il costo del gas è volato al +48% e la luce al +25%. “Per le imprese del territorio, la crisi in Medio Oriente non è un conflitto lontano, ma una batosta immediata che sta prosciugando la liquidità di artigiani e trasportatori.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Liquidità alle imprese colpite dal maltempo: Bvr Banca Veneto Centrale a sostegno degli agricoltoriL'istituto di credito ha varato una misura che prevede un'anticipazione finanziaria in collaborazione con Co. Leggi anche: L’allarme di Confartigianato: "Nuovi vincoli frenano le imprese"