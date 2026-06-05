Al cinema arrivano due film: “Smart Working”, diretto da Svevo Moltrasio, e il nuovo “Masters of the Universe”. “Smart Working” è l’opera seconda del regista e si concentra su una piccola comunità di colleghi che vivono il lavoro da remoto, usando battute semplici per rappresentare il fenomeno globale. “Masters of the Universe” porta sul grande schermo un ritorno al mondo di He-Man, con scene che riprendono i personaggi e l’universo originale.

Opera seconda di Svevo Moltrasio, questo Smart Working affila tante battute facili che raccontano il nuovo fenomeno lavorativo globale dal punto di vista di una piccola comunità di colleghi esuli dall’ufficio. Siamo a Torino e il personaggio, serio questa volta, di Maccio Capatonda è un impiegato ligio e preciso, amorevole con la moglie incinta Sara Lazzaro e paziente col figlioletto che in estate lo guarda spesso lavorare al pc in casa. La bolla inizia a ingrandirsi quando proprio il collega Moltrasio più un altro, il delizioso commediante senatore Maurizio Nichetti, s’installeranno a casa del nostro per lavorare insieme alla faccia dello smart working. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maccio Capatonda Vs. He-Man. Escono al cinema ‘Smart Working’ e ‘Masters of the Universe’

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Maccio Capatonda — Esorcista Trailer

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