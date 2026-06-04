Smart Working il film con Maccio Capatonda è un' inaspettata e bellissima lettera d' amore all' ufficio

Da today.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il film con Maccio Capatonda, in uscita il 4 giugno, è una commedia che celebra l'ufficio. Attraverso la sua narrazione, invita a rivalutare il ruolo del luogo di lavoro tradizionale, contrapponendolo alla diffusione del lavoro da remoto. La pellicola si presenta come una riflessione leggera e umana su come l’ambiente d’ufficio possa avere un suo valore, nonostante le preferenze per il lavoro a distanza.

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In un mondo che celebra il lavoro da remoto, “Smart Working", il nuovo film con Maccio Capatonda nelle sale dal 4 giugno, ci ricorda perché dovremmo smetterla di odiare così tanto l'ufficio. Sembra un controsenso ma la nuova commedia di Svevo Moltrasio, pur intitolandosi "Smart Working", è una. 🔗 Leggi su Today.it

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SMART WORKING Trailer Ufficiale (2026) Maccio Capatonda | Al Cinema

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