Smart Working il film con Maccio Capatonda è un' inaspettata e bellissima lettera d' amore all' ufficio

Il film con Maccio Capatonda, in uscita il 4 giugno, è una commedia che celebra l'ufficio. Attraverso la sua narrazione, invita a rivalutare il ruolo del luogo di lavoro tradizionale, contrapponendolo alla diffusione del lavoro da remoto. La pellicola si presenta come una riflessione leggera e umana su come l’ambiente d’ufficio possa avere un suo valore, nonostante le preferenze per il lavoro a distanza.

In un mondo che celebra il lavoro da remoto, “Smart Working", il nuovo film con Maccio Capatonda nelle sale dal 4 giugno, ci ricorda perché dovremmo smetterla di odiare così tanto l'ufficio. Sembra un controsenso ma la nuova commedia di Svevo Moltrasio, pur intitolandosi "Smart Working", è una. 🔗 Leggi su Today.it

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SMART WORKING Trailer Ufficiale (2026) Maccio Capatonda | Al Cinema

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Cinema, torna Maccio Capatonda con il film “Smartworking”Dal 4 giugno torna al cinema Maccio Capatonda con il film “Smartworking”, diretto da Svevo Moltrasio.

Temi più discussi: ‘Smart Working’ di Svevo Moltrasio, in una elegante Torino Maccio Capatonda vive le contraddizioni del lavoro moderno; Smart Working, la recensione del film di Svevo Moltrasio con Maccio Capatonda; Smart Working di Svevo Moltrasio - serata evento a Torino; Smart Working, recensione: Il film che racconta con ironia gioie e dolori del lavoro da casa.

Maccio Capatonda scopre l’incubo dello smart working: nel film di Svevo Moltrasio la casa diventa un ufficio fuori controllo wonderchannel.it/maccio-capaton… x.com

Smart Working, tutto sul film con Maccio Capatonda e Maurizio Nichetti da oggi al cinemaLeggi su Sky TG24 l'articolo Smart Working, tutto sul film con Maccio Capatonda e Maurizio Nichetti da oggi al cinema ... tg24.sky.it

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