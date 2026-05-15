Maccio Capatonda a Torino | ecco quando esce il nuovo film Smart Working girato tra la Mole e la Crocetta

"Smart Working", il film che ha come protagonista Maccio Capatonda, girato a Torino da Svevo Moltrasio, sarà nelle sale da giovedì 4 giugno. A svelarlo è il trailer che anticipa alcune sequenze e fa subito emergere il ruolo da co-protagonista di Torino con la Mole che svetta e Maccio, che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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