Niente Nico Gonzalez per Spalletti | lo avrebbe allenato volentieri ma vincono i conti Il retroscena

Per motivi economici, la società ha deciso di non procedere all'acquisto di Nico Gonzalez, anche se l'allenatore avrebbe voluto averlo in rosa. La trattativa per il giocatore, che era un obiettivo concreto, si è conclusa senza accordo a causa delle richieste finanziarie ritenute troppo alte. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e il giocatore continuerà la propria carriera altrove. Nessun altro dettaglio sulle cifre o sulle tempistiche è stato reso pubblico.

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