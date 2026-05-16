Niente Nico Gonzalez per Spalletti | lo avrebbe allenato volentieri ma vincono i conti Il retroscena
Per motivi economici, la società ha deciso di non procedere all'acquisto di Nico Gonzalez, anche se l'allenatore avrebbe voluto averlo in rosa. La trattativa per il giocatore, che era un obiettivo concreto, si è conclusa senza accordo a causa delle richieste finanziarie ritenute troppo alte. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e il giocatore continuerà la propria carriera altrove. Nessun altro dettaglio sulle cifre o sulle tempistiche è stato reso pubblico.
Vlahovic, il giocatore ha comunicato una cosa alla Juventus: il punto sul serbo e cosa succederà nei prossimi giorni – VIDEO Alisson, contatti fra il portiere e Spalletti. Il tecnico della Juve spinge per averlo. La posizione del brasiliano – VIDEO Come giocherebbe la Juventus con i soli calciatori cresciuti nel settore giovanile? La TOP 11 degli ultimi 10 anni – VIDEO di Marco Baridon Chi è Isaque, il gioiello brasiliano dello Shakhtar accostato alla Juve. Tutto sul giocatore classe 2007 Juventus Next Gen, il regolamento parla chiaro: i bianconeri cambieranno girone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus - Nico Gonzalez: niente riscatto dallAtletico
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? L'Atletico Madrid non riscatterà #NicoGonzalez per 32M€ e cerca lo sconto. Uno dei nomi emersi nelle ultime chiacchierate è quello di Johnny #Cardoso, statunitense con passaporto italiano, seguito dalla #Juventus anche prima dell’approdo nella capitale facebook
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