Le dichiarazioni di un dirigente della Camera di Commercio riguardo a un possibile supporto all’aeroporto di Rimini hanno suscitato reazioni a Forlì, dove molti avrebbero preferito che si parlasse anche dell’aeroporto Ridolfi. La questione è diventata oggetto di polemiche, con alcune persone che hanno definito le affermazioni come inaccettabili. La discussione si è concentrata su quale infrastruttura aeroportuale riceverà attenzione e supporto da parte dell’ente.

Le dichiarazioni di Carlo Battistini martedì scorso relative al possibile sostegno dell’ente camerale all’ aeroporto di Rimini non hanno lasciato indifferenti quanti, a Forlì, avrebbero voluto ovviamente vedere il Ridolfi incluso nel discorso del presidente della Camera di Commercio. Il direttore di Ascom Confcommercio Alberto Zattini, ad esempio, sbotta: "Le sue parole sono inaccettabili e non possono essere serie. Visto che la Camera di Commercio deve rappresentare gli interessi dell’intero territorio, ci chiediamo se la stessa attenzione dimostrata verso il ‘Fellini’ di Rimini la si metta poi sull’aeroporto Ridolfi, che proprio in settimana ha comprensibilmente dato spazio alla notizia del decollo del volo Ryanair Forlì-Londra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ma la polemica era già decollata: "Inaccettabile"

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