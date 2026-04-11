Caso Friulpress | Dalla nuova proprietà un atteggiamento inaccettabile ma il fondo tedesco l' ha già venduta

I lavoratori di Friulpress di Sesto al Reghena continuano a vivere una situazione difficile, con sviluppi che cambiano rapidamente nel corso delle settimane. Recentemente, una nuova proprietà ha manifestato un atteggiamento ritenuto inaccettabile, secondo alcune fonti sindacali. Tuttavia, il fondo tedesco che aveva acquisito la testata ha già venduto l’azienda, lasciando irrisolti alcuni aspetti della vicenda. La vicenda rimane aperta e ancora in evoluzione.

Non sembra esserci tregua per i lavoratori di Friulpress di Sesto al Reghena: una vicenda in costante evoluzione, e segnata da continui e improvvisi colpi di scena. L'ultimo sviluppo è accaduto prima dell'inizio dell'assemblea dei lavoratori, accompagnata da uno sciopero di fine turno. I. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Caso Friulpress: "Inviata una richiesta formale d'incontro alla nuova proprietà"La comunicazione arriva dall'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini che ha deciso di fare il punto della situazione... Calcio serie C, per il Grifo tutto nuovamente da rifare. Tedesco furioso: "Atteggiamento inaccettabile"Il tecnico non manca di assumersi le proprie responsabilità dopo questa brutta sconfitta. Temi più discussi: Caso Friulpress: Dalla nuova proprietà un atteggiamento inaccettabile, ma il fondo tedesco l'ha già venduta; Friulpress, saltato anche il secondo incontro tra nuova proprietà e sindacati; Friulpress: Bini, da nuova proprietà atteggiamento inaccettabile; Friulpress, l'ultimatum dalla Regione: Confronto o interverremo. Scorrettezza inaccettabile. Friulpress, l'ultimatum dalla Regione: «Confronto o interverremo. Scorrettezza inaccettabile»PORDENONE - Si complica ulteriormente la situazione alla Friulpress Samp, azienda specializzata nella lavorazione dell’alluminio, soprattutto per il settore dell’automotive, con sede ... ilgazzettino.it Friulpress, Conficoni (Pd): La Regione intervenga tempestivamenteLa scarsa, se non assoluta, mancanza di trasparenza continua purtroppo a segnare il prolungato momento di difficoltà della Friulpress, che pare essere passata di mano per la seconda volta in poco tem ... triestecafe.it Il mancato svolgimento del previsto incontro tra i lavoratori e la nuova proprietà alimenta le preoccupazioni sul futuro di Friulpress. La situazione di incertezza sulle prospettive produttive ed occupazionali dello stabilimento di Sesto al Reghena, causata dall’im - facebook.com facebook