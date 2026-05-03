Nel Gran Premio di Miami, settimo appuntamento del Campionato mondiale di Formula 1 2026, il pilota Ferrari ha concluso la gara in sesto posizione, senza ottenere punti significativi. La sua gara era iniziata con una buona partenza, sfruttando alcune imprecisioni degli avversari per prendere il comando. Tuttavia, successivamente ha espresso delusione per un errore definito inaccettabile, specificando che non c’era stato nessun problema all’ala dell’auto.

Un sesto posto anonimo per Charles Leclerc nel GP di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1. Eppure la gara del pilota Ferrari era iniziata nel migliore dei modi: abile a sfruttare gli errori di Kimi Antonelli e Max Verstappen, il monegasco si era preso la vetta con decisione. La svolta è arrivata dopo l’ingresso della Safety Car, chiamata in causa dagli incidenti di Isack Hadjar e Pierre Gasly. Da quel momento, Leclerc ha iniziato a faticare, pagando il differenziale di potenza rispetto alla concorrenza e accusando anche un marcato surriscaldamento delle gomme posteriori. Nel finale, nel confronto diretto per il podio con la McLaren di Oscar Piastri, è arrivato anche un testacoda che ha rischiato di trasformarsi in un impatto contro il muro.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Leclerc mastica amaro: “Errore inaccettabile, ma il passo non c’era. Nessun problema all’ala”

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