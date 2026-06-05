Lutto Questore Picone | il cordoglio del mondo politico irpino
Il Questore di Avellino è deceduto, suscitando il cordoglio del mondo politico locale. Il Coordinamento provinciale di Forza Italia e il Segretario provinciale hanno espresso vicinanza e lutto per la perdita. Nessun dettaglio sulle cause o altre informazioni sono state rese note.
Il Coordinamento provinciale di Forza Italia Avellino e il Segretario provinciale, Angelo Antonio D’Agostino, esprimono cordoglio e sincera vicinanza al Questore di Avellino, dott. Pasquale Picone, per la scomparsa della cara madre: “In un momento di così grande dolore – dichiara D’Agostino – desideriamo far giungere al dott. Picone e alla sua famiglia i sentimenti della nostra più sentita partecipazione. La perdita di una madre rappresenta un passaggio umano tra i più difficili da vivere. A lui rivolgiamo un pensiero di affetto, vicinanza e conforto in questo momento di lutto”. Il commissario provinciale della Lega, Luigi Barone, unitamente... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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