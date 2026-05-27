È morto Giuseppe Gargani, ex parlamentare e presidente dell’associazione ex parlamentari. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio da parte di esponenti politici di diversi schieramenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Cordoglio bipartisan per la scomparsa dell’ex dc Giuseppe Gargani, storico presidente dell’associazione ex parlamentari. “A titolo personale – perché è stato per noi un grande e sincero amico – e a nome di tutto il Partito che rappresentiamo in qualità di segretario e presidente nazionali dell’Udc esprimiamo profondo cordoglio alla famiglia. E’ stato un grande democristiano, e un insigne giurista oltre che un uomo di territorio, profondamente legato alla sua Irpinia”, dicono in una nota congiunta Lorenzo Cesa e Antonio De Poli. Dello stesso tenore le parole di Ettore Rosato di Azione: “La sua scomparsa lascia un segno nella storia parlamentare italiana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La scomparsa di Giuseppe Gargani: il cordoglio del mondo politico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il cordoglio delle istituzioni e del mondo dello sport per la scomparsa di Alex ZanardiLe istituzioni e il mondo dello sport hanno espresso il loro cordoglio per la morte di Alessandro Zanardi, avvenuta nella serata di ieri, 1° maggio.

Il cordoglio del mondo accademico per la scomparsa della professoressa TempestaIl mondo accademico del Salento si è riunito per esprimere cordoglio per la morte della professoressa Immacolata Tempesta.

Temi più discussi: Associazione ex parlamentari, è morto Giuseppe Gargani; L’Associazione ex parlamentari promuove Luigi Lombardi Satriani: memoria e futuro: appuntamento a Roma; Teheran annuncia, creato organismo che gestirà lo Stretto di Hormuz; Cuba, il ministro Rodríguez attacca Rubio 'non sa nulla dell'isola'.

Cordoglio per la scomparsa di Giuseppe GarganiLa scomparsa di Giuseppe Gargani rappresenta una grave perdita per l’intera comunità politica italiana. Uomo delle istituzioni, protagonista della vita pubblica nazionale ed europea, l’on. Giuseppe G ... irpinia24.it

E’ morto Giuseppe Gargani storico parlamentare democratico, aveva 91 anniL'associazione ex parlamentari esprime cordoglio per la scomparsa del presidente già sottosegretario alla Giustizia Roma – E’ morto all’età di 91 anni Giuseppe Gargani, presidente dell’associazione ex ... cronachedellacampania.it