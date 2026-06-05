Avellino FdI e il cordoglio al Questore Picone per la morte della madre
Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia di Avellino ha espresso cordoglio al Questore della città per la perdita della madre. La comunicazione è stata diffusa tramite un messaggio ufficiale, in cui si manifesta vicinanza e solidarietà nei confronti del rappresentante delle forze dell’ordine. La notizia riguarda il lutto personale del Questore e la condanna di Fratelli d’Italia per la perdita familiare.
“A nome del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino e mio personale, esprimo il più sincero e profondo cordoglio al Questore di Avellino, dott. Pasquale Picone, e alla sua famiglia per la scomparsa dell’amata madre. In momenti come questi, il dolore per la perdita di una figura. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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