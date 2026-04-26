Lutto nel mondo del giornalismo | è morto Nonuccio Anselmo storica firma del Giornale di Sicilia

È deceduto questa mattina all’età di 79 anni il giornalista e scrittore Onofrio “Nonuccio” Anselmo, figura nota nel panorama giornalistico locale. La sua carriera si è sviluppata principalmente nel Giornale di Sicilia, dove ha lavorato come firma di rilievo per molti anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo del giornalismo in Sicilia, dove ha lasciato un segno importante nel settore.

Si è spento questa mattina all’età di 79 anni il giornalista e scrittore Onofrio “Nonuccio” Anselmo, scrittore, storica firma del Giornale di Sicilia e protagonista per decenni del giornalismo isolano. Nato nel 1946 a Corleone, era profondamente legato alla sua terra che ha raccontato per tutta.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lutto nel mondo del giornalismo, è morto a 76 anni Gioacchino "Giancarlo" Felice Lutto nel giornalismo sportivo: addio a Laura Masiello, storica firma dell’AnsaIl mondo del giornalismo sportivo italiano è in lutto per la scomparsa improvvisa di Laura Masiello, giornalista dell’Ansa e per anni colonna della...