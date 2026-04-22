Lutto nel giornalismo lucchese | è morto Giulio Del Fiorentino

Oggi, 22 aprile 2026, si è spento Giulio Del Fiorentino, giornalista e figura riconosciuta nel panorama televisivo locale di Lucca. La sua scomparsa ha colpito colleghi e amici, che lo ricordano come un professionista presente e appassionato nel suo lavoro. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città, lasciando un vuoto tra chi lo aveva conosciuto e apprezzato nel corso degli anni.

Lucca, 22 aprile 2026 – È morto oggi, 22 aprile, Giulio Del Fiorentino, giornalista e volto noto della televisione locale. Aveva compiuto 56 anni appena il giorno prima. Negli ultimi mesi aveva affrontato una malattia con grande determinazione, senza mai allontanarsi davvero dal lavoro e continuando a seguire fino all’ultimo la sua redazione, quella che considerava una vera e propria “creatura”. Capannorese, Del Fiorentino è stato una delle figure più solide e riconosciute del panorama giornalistico della provincia di Lucca. Dopo le prime esperienze come corrispondente per La Nazione, nel 2001 era entrato a Noi Tv, dove aveva costruito passo dopo passo la sua carriera: prima redattore, poi caporedattore, infine direttore della testata giornalistica.🔗 Leggi su Lanazione.it

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