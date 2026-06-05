Lussemburgo-Italia | il test di Baldini per un nuovo inizio
Alle 20:45, l’Italia scende in campo contro il Lussemburgo in un’amichevole in programma questa sera. La partita si gioca in un momento di transizione, con la nazionale che cerca di ritrovare fiducia dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026. La sfida si tiene in uno stadio con capacità di circa 8.000 posti, senza pubblico presente. È la prima gara ufficiale dopo la sconfitta nei playoff.
L’angolo della partita. Stasera, mercoledì 3 giugno, l’Italia si prepara ad affrontare il Lussemburgo in un’amichevole cruciale per tentare di risalire dopo la delusione dei playoff per i Mondiali 2026. La sconfitta contro la Bosnia ha spinto la Nazionale a cercare nuovi equilibri, e questo incontro allo Stade de Luxembourg rappresenta l’occasione per testare diverse soluzioni. Sotto la guida del commissario tecnico ad interim Silvio Baldini, gli Azzurri sono pronti a mostrare il loro potenziale, con una rosa rinnovata e piena di giovani talenti. La chiave tattica del match. Entrambe le squadre si disporranno con un 4-3-3, strategia che permette un equilibrio tra attacco e difesa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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Italia - La Nazionale cambia, Baldini vara il nuovo 4-3-3
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