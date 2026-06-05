Lussemburgo-Italia | il test di Baldini per un nuovo inizio

L’angolo della partita. Stasera, mercoledì 3 giugno, l’Italia si prepara ad affrontare il Lussemburgo in un’amichevole cruciale per tentare di risalire dopo la delusione dei playoff per i Mondiali 2026. La sconfitta contro la Bosnia ha spinto la Nazionale a cercare nuovi equilibri, e questo incontro allo Stade de Luxembourg rappresenta l’occasione per testare diverse soluzioni. Sotto la guida del commissario tecnico ad interim Silvio Baldini, gli Azzurri sono pronti a mostrare il loro potenziale, con una rosa rinnovata e piena di giovani talenti. La chiave tattica del match. Entrambe le squadre si disporranno con un 4-3-3, strategia che permette un equilibrio tra attacco e difesa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Italia - La Nazionale cambia, Baldini vara il nuovo 4-3-3

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