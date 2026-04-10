Il tecnico dell'Under 21 è stato scelto come allenatore della Nazionale A per le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia. Le partite si disputeranno il 3 e il 7 giugno. L'Italia si affida temporaneamente a Baldini in attesa dell'elezione del nuovo presidente federale, prevista per il 22 giugno, e della nomina del nuovo commissario tecnico.

Il tecnico dell'Under 21 guiderà la Nazionale A nelle amichevoli del 3 e del 7 giugno ROMA - In attesa del nuovo presidente federale che verrà eletto il 22 giugno e quindi della scelta del nuovo commissario tecnico, l'Italia riparte dall'allenatore dell'Under 21, Silvio Baldini. Tornerà in campo tra poco meno di due mesi la Nazionale, che mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) sarà di scena al Pankritio Stadium di Candia, sull'isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. A guidare gli azzurri in occasione delle due gare sarà il tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini, che sarà coadiuvato dal suo staff. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Silvio Baldini ct azzurro per i test di giugno con Lussemburgo e Grecia

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Dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, l’Italia riparte da Silvio Baldini: il tecnico dell’Under 21 e il suo staff guideranno la Nazionale nelle amichevole del 3 e 7 giugno contro Lussemburgo e Grecia Baldini è commissario tecnico degli Azzurrini dalla scorsa - facebook.com facebook

Italia, sarà Silvio Baldini il ct per le due amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia x.com