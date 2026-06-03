L’Italia ha vinto 1-0 contro il Lussemburgo in un’amichevole. La rete decisiva è stata segnato da Pio Esposito. Tra i giocatori italiani, solo Daffara e Faticanti sono rimasti in panchina. La partita è stata diretta dal tecnico degli azzurri, che ha scelto di schierare principalmente i giovani. Nessun altro dettaglio su sostituzioni o occasioni da rete è stato comunicato.

di Marco Baridon Lussemburgo Italia 0-1: Pio Esposito ha deciso l’amichevole degli azzurri del ct Baldini. La cronaca della sfida. L’ Italia guidata dal commissario tecnico ad interim Silvio Baldini supera il Lussemburgo con un misurato 1-0 in un’ amichevole che ha visto scendere in campo una formazione fortemente sperimentale. Per questa delicata sfida di preparazione, infatti, il mister ha optato per una convocazione coraggiosa, composta quasi esclusivamente da giovani talenti del giro dell’ Under 21, affiancati dall’esperienza di Gianluigi Donnarumma tra i pali. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Il match: primo tempo bloccato, poi il colpo di testa decisivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Lussemburgo Italia 0-1, decide Pio Esposito: sorridono gli azzurrini di Baldini, solo panchina per i bianconeri Daffara e Faticanti

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