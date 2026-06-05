Dal 18 al 21 giugno si svolge a Marina di Massa la quinta edizione di ‘Lungomare da leggere’, un festival letterario organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e curato dallo scrittore Marco Vichi. L’evento si svolge sul lungomare e prevede incontri con autori, presentazioni di libri e altre attività culturali. La manifestazione si svolge lungo il lungomare della città, coinvolgendo lettori e appassionati di letteratura.

Marina di Massa si prepara a tingersi di inchiostro e parole. Dal 18 al 21 giugno torna ’Lungomare da leggere’, il festival letterario giunto alla sua quinta edizione, realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e curato dallo scrittore Marco Vichi. L’evento, patrocinato dal Comune di Massa, dalla Provincia di Massa Carrara, dalla Regione Toscana e con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, immergerà il lungomare nella letteratura e nella narrazione. Ad anticipare le quattro serate, il 13 giugno alle 18.30 a Palazzo Binelli a Carrara, si terrà una preview dedicata a un ’Tris di noir’ con Gian Andrea Cerone, Leonardo Gori e Marco Vichi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Lungomare da leggere’. Tuffo tra inchiostro e parole

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marina di Massa: 8 grandi autori per il festival Lungomare da leggereA Marina di Massa si svolge il festival Lungomare da leggere, che vede la partecipazione di otto autori.

"Parole leggere, parole d’amore": la poetica di De André protagonista del concerto con Servillo e De SilvaMartedì 21 aprile alle 21, il Teatro Verdi di Salerno ospita un concerto dedicato all’opera di Fabrizio De André, intitolato \

Si parla di: ’Lungomare da leggere’. Tuffo tra inchiostro e parole.

’Lungomare da leggere’. Tuffo tra inchiostro e paroleMarina di Massa si prepara a tingersi di inchiostro e parole. Dal 18 al 21 giugno torna ’Lungomare da leggere’, ... quotidiano.net

’Lungomare da leggere’. Torna il festival estivo che porta la letteratura fuori dai luoghi tradizionaliDa cinque anni, quando arriva giugno, Marina di Massa scopre un modo diverso di vivere le sue sere d’estate: non soltanto il mare, le passeggiate sul lungomare e i tavolini pieni di turisti, ma anche ... lanazione.it