A Marina di Massa si svolge il festival Lungomare da leggere, che vede la partecipazione di otto autori. Tra loro, tre scrittori noir apriranno gli incontri con letture e presentazioni. I laboratori creativi organizzati durante l’evento si svolgeranno lungo il lungomare, coinvolgendo il pubblico in attività di scrittura e approfondimenti sui generi letterari. La manifestazione si svolge in diverse location della città e si estende per più giorni.

? Domande chiave Chi sono i tre autori noir che apriranno il festival?. Come trasformeranno i laboratori creativi il lungomare di Marina di Massa?. Quali grandi nomi della letteratura parteciperanno alle serate in piazza?. Perché la diversità è il tema centrale di questa quinta edizione?.? In Breve Anteprima noir il 13 giugno a Palazzo Binelli con Cerone, Gori e Vichi.. Giancarlo De Cataldo, Alba Donati, Nadia Terranova, Luca Crovi e Agnese Pini presenti.. Laboratori creativi e kamishibai tra Piazza Betti e Villa Cuturi dal 18 al 21 giugno.. Coinvolgimento studenti magliette azzurre e biblioteca Civica S. Giampaoli per inclusione sociale.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marina di Massa: 8 grandi autori per il festival Lungomare da leggere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Pistoia si tinge di giallo: mistero e grandi autori al festivalPistoia si prepara ad accogliere la sedicesima edizione del festival dedicato al genere poliziesco, un appuntamento che dal 17 al 20 aprile prossimo...

Leggi anche: Ceppaloni si accende: Veltroni e grandi autori al festival FeLiCe

Argomenti più discussi: La ricostruzione del pontile. Arrivano 8,5 milioni di euro: Risultato storico per Massa; D.L. 32/2026 - Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni; Maltempo in Toscana, Massa: chiama i soccorsi ma l’ambulanza rimane bloccata nel temporale – Gli aggiornamenti; Ponte Parodi torna al punto di partenza: sfuma il progetto di riqualificazione dell’area. La società Altarea, dopo aver incassato 13 milioni di euro di risarcimento, rinuncia a proseguire i lavori. A spiegarlo è stato il presidente del porto Matteo Paroli durante Terr.

PUBBLISHOW DI FOCACCI RICCARDO E MARINA SDF - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Le armate continuano a muoversi dallo stato piazzato? reddit

Pontile di Marina di Massa: in arrivo 8,5 milioni per la ricostruzioneIl sindaco di Massa Francesco Persiani sarà nominato commissario straordinario per la realizzazione dell'opera. La novità arriva dopo l'approvazione al Senato dell'emendamento al Decreto Legge Commiss ... noitv.it