Parole leggere parole d’amore | la poetica di De André protagonista del concerto con Servillo e De Silva

Martedì 21 aprile alle 21, il Teatro Verdi di Salerno ospita un concerto dedicato all’opera di Fabrizio De André, intitolato

Martedì 21 aprile, alle ore 21.00, il Teatro Verdi di Salerno ospita "Parole leggere, parole d’amore", concerto dedicato all'opera di Fabrizio De André. L'evento unisce la narrazione dello scrittore Diego De Silva alle interpretazioni canore di Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini, in una.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Ciao Valentina, ci spiace molto leggere le tue parole. Potresti spiegarci meglio che tipo di difficoltà hai avuto con il servizio Telepass Grazie, Veronica - Team Sella x.com