Dal 28 marzo al 3 maggio 2026, il Luneur Park di Roma (EUR) ospiterà una serie di eventi dedicati alla Pasqua e ai ponti di primavera. Tra le attività previste ci saranno una caccia alle uova e avventure da detective pensate per intrattenere i visitatori. L’evento si svolgerà nel parco durante tutto il periodo, offrendo vari momenti di divertimento per tutte le età.

Cosa: Eventi speciali per la Pasqua e i ponti di primavera al Luneur Park. Dove e Quando: Roma (EUR), dal 28 marzo al 3 maggio 2026. Perché: Un doppio appuntamento con Caccia alle Uova e Caccia al Tesoro a tema egizio per il divertimento di tutta la famiglia. La primavera romana si accende di colori e magia nel cuore dell’EUR. Con l’arrivo della Pasqua, il Luneur Park si prepara a trasformarsi in un enorme campo da gioco all’aperto, inaugurando una stagione di eventi pensati per i più piccoli e per i genitori in cerca di avventure condivise. Dal 28 marzo fino al 3 maggio, lo storico “Giardino delle Meraviglie” della Capitale propone un calendario fitto di appuntamenti che spaziano dalla tradizione pasquale al mistero delle piramidi. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Ponti di Primavera al Luneur Park: tra Caccia alle Uova e avventure da detective

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