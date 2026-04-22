La Lancia Flaminia GT Touring del 1967 a Palermo | la vettura a bio-benzina esposta al Museo dei Motori

Una vettura d’epoca del 1967, una Lancia Flaminia GT Touring alimentata esclusivamente a bio-benzina, è stata esposta nel Museo dei Motori di Palermo. La prima fase del road-tour organizzato dall’Automotoclub storico italiano si è conclusa con questa tappa, dopo aver attraversato diverse località italiane. La vettura rappresenta un esempio di veicolo storico coinvolto in iniziative per promuovere l’uso di carburanti sostenibili.

Si è conclusa con successo la prima fase del road-tour nazionale dell’Asi, l’Automotoclub storico italiano: la Lancia Flaminia GT Touring del 1967, alimentata esclusivamente a bio-combustibile, è arrivata a Palermo dopo 1.950 chilometri di viaggio. Partita da Torino il 16 aprile, la vettura è.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Una raccolta di contenuti

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