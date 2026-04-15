A Torino si è tenuta anche quest’anno la marcia dedicata alla memoria di Emanuele Artom, partigiano ebreo morto nel capoluogo piemontese il 7 aprile 1944. L’evento si ripete annualmente con la partecipazione di cittadini e associazioni, che si riuniscono per ricordare la figura di Artom e il suo ruolo durante la Resistenza. La marcia si svolge lungo un percorso cittadino e si conclude con un momento di commemorazione.

Si è svolta a Torino, come ogni anno, la Marcia per ricordare l’importante figura del partigiano Emanuele Artom, morto nel capoluogo piemontese il 7 aprile 1944. La manifestazione ha coinvolto le scuole e i giovani studenti, che quest’anno hanno potuto riflettere sul tema: “Confronto, rispetto e dialogo per un sogno comune: a 80 anni dalla Costituzione della Repubblica”. La camminata silenziosa è partita dalla Stazione di Porta Nuova, presso la lapide dedicata ai deportati al binario 17, è passata davanti alla Scuola Ebraica intitolata a Artom e si è conclusa in Piazzetta Primo Levi. Emanuele Artom, nato nel 1915, fu uno storico e partigiano ebreo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino, la Marcia in ricordo del partigiano ebreo Emanuele Artom

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