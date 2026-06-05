L' ultimo saluto a Sebastiano anima della Bella Rimini Il miglior comandante che abbiamo avuto

Profondo cordoglio nel mondo della marineria riminese per la scomparsa di Sebastiano Cevoli, 75 anni, storico comandante della motonave Bella Rimini, conosciuto e apprezzato da tutti come "Frank". La notizia della sua morte ha suscitato numerosi messaggi di affetto e vicinanza da parte di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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