Un gigante della cultura | ultimo saluto a Fabio Roversi Monaco il Rettore che portò l' Alma Mater in Romagna

A Bologna si è tenuto l’ultimo saluto a Fabio Roversi Monaco, il Rettore che per quindici anni ha diretto l’Alma Mater Studiorum. L’evento si è svolto in un’Aula Magna di Santa Lucia, con la sala piena e un clima di grande rispetto. Roversi Monaco è ricordato per aver guidato l’Università durante un periodo di significative trasformazioni.

Aula Magna gremita e silenziosa per l'addio al visionario del Multicampus. Il ricordo di Molari e della ministra Bernini: "Un gigante che ha saputo unire il radicamento locale all'apertura globale" Si è svolto a Bologna, in un’Aula Magna di Santa Lucia gremita e silenziosa, l’ultimo saluto a Fabio Roversi Monaco, l’uomo che per quindici anni ha guidato l’Alma Mater Studiorum, trasformandola da istituzione storica a gigante globale. Davanti ai familiari, alle massime autorità civili e accademiche e a una comunità scientifica visibilmente commossa, Bologna ha reso omaggio al Rettore emerito, scomparso nei giorni scorsi, ricordando non solo il giurista di fama internazionale, ma il visionario che ha saputo ridisegnare i confini del sapere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "Un gigante della cultura": ultimo saluto a Fabio Roversi Monaco, il Rettore che portò l'Alma Mater in Romagna Articoli correlati Leggi anche: L’ultimo saluto a Fabio Roversi Monaco, il Rettore che portò l'Alma Mater in Romagna Bologna dà l’ultimo saluto a Fabio Roversi-MonacoUltimo omaggio tra Santa Lucia e San Pietro per lo storico rettore dell’Alma Mater.