Oggi si svolge il funerale di Alex Zanardi, nella basilica di Santa Giustina a Padova. L'edificio è pieno di persone, molte delle quali restano in piedi o si trovano all'esterno, mentre assistono alla cerimonia attraverso un maxischermo. La cerimonia è caratterizzata da un’atmosfera di commozione, con il pubblico che si unisce nel saluto finale all’atleta e figura pubblica. Tra le parole pronunciate, si dice che “la morte si è presa il corpo, ma l’anima le è sfuggita”.

È il giorno delle lacrime per l'addio ad Alex Zanardi. Il funerale nella basilica di Santa Giustina, a Padova, stracolma di persone, molte delle quali in piedi o fuori, seguendo sul maxischermo. Sotto l'altare è stata posta l'handbike dell'atleta bolognese, custodita al museo della Medicina poco distante. Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova, vecchio amico di Zanardi, prima di celebrare il rito funebre racconta: "Sono orgoglioso di avere avuto un amico come Alex, che non mi ha aiutato a diventare un prete migliore, ma non mi importava: mi ha aiutato a diventare un uomo migliore, questo mi importa. Alex siamo tutti noi? Dipende, se oggi sapremo cogliere questa eredità e farla nostra oppure se oggi la vivremo come uno show".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ultimo saluto a Zanardi. "La morte si è presa il corpo, ma l'anima le è sfuggita"

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