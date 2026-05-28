Un PAT nel piatto | cultura tradizioni e sapori del territorio

Da puntomagazine.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli studenti dell’Istituto “J.F. Kennedy” di Cusano Mutri hanno visitato l’Abbazia di San Salvatore Telesino nell’ambito del progetto “Un P. A. T. nel piatto”. Durante l’uscita, hanno esplorato le sale dell’antica abbazia e assaggiato prodotti locali, legati alle tradizioni del territorio. L’obiettivo è conoscere e valorizzare le radici culturali attraverso esperienze pratiche e sensoriali. La visita si inserisce in un percorso di educazione alimentare e di promozione del patrimonio storico e gastronomico.

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Gli alunni dell’Istituto “J.F. Kennedy” di Cusano Mutri in visita all’Abbazia di San Salvatore Telesino per il progetto “Un P.A.T. nel piatto”, tra storia, tradizioni e degustazioni di prodotti tipici locali.Pochi giorni fa la splendida Abbazia Benedettina del Santo Salvatore di San Salvatore Telesino ha accolto circa 50 alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale “J.F. Kennedy” di Cusano Mutri, accompagnati dalle insegnanti, nell’ambito del progetto “Un P.A.T. nel piatto”, promosso dall’ASL Benevento, guidata dal Direttore Generale Tiziana Spinosa e curato dalle dottoresse Olga Landi e Flavia Di Giambattista. Un progetto... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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