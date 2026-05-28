Un PAT nel piatto | cultura tradizioni e sapori del territorio

Notizia in breve

Gli studenti dell’Istituto “J.F. Kennedy” di Cusano Mutri hanno visitato l’Abbazia di San Salvatore Telesino nell’ambito del progetto “Un P. A. T. nel piatto”. Durante l’uscita, hanno esplorato le sale dell’antica abbazia e assaggiato prodotti locali, legati alle tradizioni del territorio. L’obiettivo è conoscere e valorizzare le radici culturali attraverso esperienze pratiche e sensoriali. La visita si inserisce in un percorso di educazione alimentare e di promozione del patrimonio storico e gastronomico.