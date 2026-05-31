Il primo giorno del Main Event del PokerStars Open si è concluso con diversi giocatori ancora in gara. La sessione si è svolta in Vallonia, con l’attenzione rivolta al tavolo finale della Cup e alla competizione principale. La giornata ha visto numerosi partecipanti seduti ai tavoli, pronti a sfidarsi per avanzare nel torneo. I giochi sono proseguiti senza interruzioni, lasciando aperta la qualificazione ai prossimi turni.

L'action si fa sempre più interessante in Vallonia. Il day 1A del Main Event del PokerStars Open è già andato in archivio. Oggi si prosegue con il secondo flight ma non solo. C'è da assegnare la prestigiosa PokerStars Cup che vedeva qualche italiano al via del secondo giorno di lotta. Ecco tutti gli aggiornamenti La prima domenica dell'Open è sempre densa di appuntamenti. Tra satelliti (per Main e High Roller) e Omaha, la sala del Festival è sempre bella piena. Dobbiamo però aggiornarvi sul quel che è accaduto al PokerStars Open di Namur tra Cup e prime schermaglie del Main Event Iniziamo il nostro consueto recap di giornata del PokerStars Open di Namur da quel che è accaduto nella PokerStars Cup che aveva raccolto quasi 900 adesioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - PokerStars Open di Namur: tra tavolo finale della Cup e Main Event

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