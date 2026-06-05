Luiselli | tra memoria e miti il viaggio per ritrovare le radici

L’autrice impiega sei anni per completare un romanzo, dedicando tempo a ricostruire le radici attraverso la scrittura. La sua opera esplora come i miti greci possano essere reinterpretati e riparati, cercando di superare la frammentazione delle storie antiche. La narrazione si concentra sul viaggio personale e culturale, evidenziando l’importanza di riscoprire e ricollegare le proprie origini attraverso un lungo processo di scrittura.

Come può la scrittura riparare la frammentazione dei miti greci?. Perché Luiselli impiega sei anni per completare un singolo romanzo?. Quale oggetto pesante ha trasformato il viaggio dell'autrice in Mantova?. Come può la memoria proteggerci dai rischi delle migrazioni climatiche?.? In Breve Nuovo romanzo Principio metà fine pubblicato da Einaudi con traduzione di Tommaso Pincio. Processo creativo basato su appunti e domande invece che su trame lineari. Tempi di scrittura prolungati fino a sei anni per completare un singolo romanzo. Riferimento al dizionario di Maria Moliner pesante tra quindici e venti chili. La scrittura come spazio abitabile e la ricerca delle radici nel nuovo romanzo di Valeria Luiselli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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